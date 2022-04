Le Barça n'est pas au mieux depuis quelques semaines. Eliminé de la Ligue Europa et distancé dans la course au titre en Liga, le club catalan ne rassure pas dans le jeu. Et ce n'est pas son entame de ce match contre le Rayo Vallecano qui fera mentir ce constat. Sur son premier ballon d'attaque, le Rayo Vallecano surprenait le club local. Alvaro Garcia Rivera contrôlait un bon ballon de la cuisse et trompait Ter Stegen sans trembler. 20 minutes plus tard, Jordi Alba rétorquait d'une frappe qui frôlait le poteau droit du Rayo. Puis, peu avant le repos et suite à un corner de Dembélé, Gavi prenait sa chance et sa frappe en première intention et heurte la barre transversale de Stole Dimitrievski. 0-1, le score au repos.

Malgré le fait d'avoir trouvé les montants dans le premier acte, le Barça manquait singulièrement d'imagination dans le second. Gavi perdait d'ailleurs ses nerfs. Les esprits s'échauffaient, les Barcelonais étaient frustrés et ne cadraient pas leurs opportunités. Un missile de Memphis Depay depuis l'entrée de la surface de réparation forçait Dimitrievski à boxer le ballon des deux poings en corner à dix minutes de la fin. En toute fin de rencontre, Gavi s'écroulait dans la surface, le penalty semblait évident mais l'arbitre ne sifflait pas. Et plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre malgré pas moins de 13 minutes de temps additionnel et le Barça s'offre un nouveau revers indigent à domicile en championnat. Xavi a certainement des questions à se poser.