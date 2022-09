Dans le sillage de son grand rival du Real Madrid, leader de Liga avec quatre victoires en quatre matches, le Barça devait garder le cap avec un déplacement a priori toujours difficile en Andalousie. Et le club catalan s'est acquitté de cette mission avec brio. Les Nervionenses, toujours sans victoire en Liga depuis le début de saison, ont encaissé un premier but signé Rapinha à la 21e minute. Suite à un contre, Lewandowski lobait Bounou du droit, Fernando revenait pour dégager sur sa ligne, mais le Brésilien avait bien suivi pour le 1-0. Lewandowski doublait la mise à dix minutes du repos. Koundé s'offrait une belle et longue ouverture remarquable qui alertait Lewandowski, dont la volée rebond du droit faisait mouche. Juste avant le repos, une tête d'un Koundé inspiré face à son ancienne formation filait juste à côté du poteau gauche.

0-2, c'était donc le score au repos. Mais comme on pouvait s'en douter, le Barça allait aggraver le score en seconde période. Eric Garcia profitait d'une remise de Koundé sur corner pour porter le score à 3-0. Deuxième passe décisive pour le Français au passage au sein d'un Barça qui gérait tranquillement les débats au stade Ramon Sanchez-Pizjuan. 3-0, c'tait le score final dans cette partie. Impressionnant, le club catalan remporte un nouveau succès et scelle un très bon début de saison en Andalousie. Quatre jours avant la réception du Viktoria Plzen en Ligue des champions, Barcelone est prêt.