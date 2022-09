La fin du match entre Cadix et le FC Barcelone, comptant pour la 5e journée de Liga, a été interrompue samedi en raison d'un incident médical en tribune. L'arbitre a renvoyé les joueurs aux vestiaires après une vingtaine de minutes d'interruption, alors que le Barça menait 2-0. Le speaker du stade a annoncé via les haut-parleurs que le match était interrompu, mais n'a pas précisé s'il allait reprendre ou non.

Auparavant, on avait vu le gardien argentin de Cadix, Jeremias Ledesma, porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse. Les protagonistes de la rencontre, joueurs et encadrements, sont restés debout de longues minutes, sous le choc de cet incident.