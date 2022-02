Fort d'un recrutement ambitieux, le Barça entame cette deuxième partie de saison avec sérieux et application. Preuve en est cette nouvelle victoire acquise sur le terrain d'un FC Valence toujours très coriace. Mais le club catalan était plus coriace ce soir. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, bien lancé par Jordi Alba légèrement côté droit dans le dos de la défense, qui allait d'ailleurs ouvrir le score dès la 22e minute. Le break était ensuite fait à la demi-heure de jeu par Frenkie de Jong après un bon travail d'Ousmane Dembélé. 7 minutes plus tard Aubameyang refaisait parler de lui en terminant de l'intérieur du pied gauche sur un ballon de Gavi. Valence pensait réduire la marque mais un but de Soler a été invalidé avant le repos. Ce n'était néanmoins que partie remise pour Soler. Ce dernier réduisait ainsi le score en début de seconde période d'une puissante tête.

Tout juste arrivé sur le pré peu après l'heure de jeu, le jeune Pedri décochait un boulet de canon à l'entrée de la surface du pied droit pour le magnifique but du 4-1. Valence tentait de se remettre à l'endroit et poussait en fin de partie face à la démonstration des visiteurs, sans succès. Sur une bonne frappe de Duro, Ter Stegen effleurait le cuir qui semblait se diriger au ras du poteau pour une très belle parade. 4-1, score final et démonstration du club Blaugrana, de retour au premier plan offensivement. À l'issue de cette rencontre, le Barça est 4e, Valence 12e.