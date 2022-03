Carlo Ancelotti : "Mon dispositif n'a pas été bon. Il n'a pas marché. Le Barça a mieux joué, il a mérité de gagner. Je n'ai aucun problème à assumer la responsabilité de cette déroute. On a très mal joué, j'ai très mal préparé le match. Parfois, on se rate, c'est comme ça. Mais pas besoin d'en faire un drame. Je sais que c'est un match qui revêt une importance particulière pour les supporters, j'en suis vraiment désolé. Mais il faut rester équilibré. Maintenant, on a deux semaines pour travailler, on va récupérer Karim (Benzema), (Ferland) Mendy, les blessés, on aura le temps de digérer cette défaite. On va se refaire, et préparer le sprint final de la saison pour gagner des titres. La trêve va nous faire du bien. Cette défaite nous a fait mal, c'est sûr, mais il faut que l'on garde de l'équilibre. Parce que je peux me rater une fois, mais deux, c'est très rare."

Le Barça humilie le Real Madrid au Bernabeu :