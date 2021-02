Largement dominateurs en première période, les Colchoneros n'ont réussi à marquer qu'en deuxième période... presque contre le cours du jeu : une astucieuse frappe masquée de Marcos Llorente (63e) leur a permis d'ouvrir le score, mais Grenade est immédiatement revenu grâce à Yangel Herrera (66e). Et c'est l'Argentin Angel Correa qui a scellé la victoire, sur un centre contré par Jesus Vallejo qui a fini sa course dans les filets andalous (75e). Sans sa pépite portugaise Joao Felix, sans les attaquants français Thomas Lemar et Moussa Dembélé, ni Hector Herrera (tous positifs au Covid-19), sans le taulier José Maria Gimenez et sans Kieran Trippier (suspendu), l'Atlético Madrid a tout de même montré qu'il a suffisamment de ressources pour tenir la cadence de la Liga.

Les Colchoneros ont été très efficaces en contre, usant de la capacité de projection et de la vitesse d'exécution de Yannick Carrasco, Marcos Llorente et de Luis Suarez en première période, avant d'être de plus en plus inquiétés par les joueurs de Grenade, notamment (et étonnamment) sur coups de pieds arrêtés. Outre les buteurs du jour, parfaits adjudants aux vedettes habituelles, un homme est sorti du lot côté madrilène : Geoffrey Kondogbia, l'ex-international français de 27 ans (désormais international centrafricain) arrivé de Valence en novembre, a été le chef d'orchestre de l'entrejeu madrilène, donnant le tempo du jeu grâce à ses passes appuyées vers l'avant.

L'Atlético enchaîne donc un 10e match sans défaite en Liga, après le nul concédé face au modeste Celta Vigo la semaine dernière (2-2). Leur dernier revers remonte au 12 décembre lors du derby face au Real Madrid (2-0). Une excellente opération, pour maintenir la dynamique victorieuse à quatre jours d'un match en retard de Liga face à Levante (mercredi) qui pourrait lui permettre d'accroître son avance en tête du championnat, et surtout à dix jours de son choc en 8e de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (23 février).