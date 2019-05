En roue libre en cette fin de saison, le Real Madrid retrouve un peu le sourire. Dans la foulée d’un nul 0-0 à Getafe puis d’une défaite 1-0 à Vallecas, la formation de Zinedine Zidane a offert une victoire à son public de Santiago-Bernabéu, dimanche dans le cadre de la 36e journée de Liga, lors de la venue de Villarreal (3-2). Un certain Mariano Diaz en a profité pour s’offrir un doublé en l’absence de Karim Benzema, qui avait inscrit les 8 derniers buts de son équipe mais qui est actuellement touché à une cuisse.

Peu utilisé cette saison, l’ancien Lyonnais n’a pas manqué l'occasion d’améliorer ses statistiques, en ouvrant d’abord le score d’entrée, à la suite d’une perte de balle de Santi Cazorla (2e). Côté madrilène, c’est Casemiro qui se faisait subtiliser le ballon dans son camp avant l'égalisation signée Gerard Moreno (11e). Jesus Vallejo, aligné avec Raphaël Varane en charnière centrale, redonnait l’avantage à son équipe, en renard des surfaces (40e), avant le 2e but personnel de Mariano Diaz sur un centre de Dani Carvajal (49e).

Le Real a finalement encaissé un autre but dans le temps additionnel, par Jaume Costa (94e), mais a joué avec panache sur cette rencontre anodine. Gareth Bale étant carrément écarté par "Zizou" sur cette rencontre, Brahim Diaz a fait l’étalage de son talent sur l’aile gauche et aurait pu être récompensé par un but sur quelques frappes (58e et 74e). Le jeune espagnol a cédé sa place pour le dernier quart d’heure à Vinicius, de retour après deux mois d’absence. Le Brésilien tentera, lui aussi, d'apporter un peu de bonheur aux supporters lors des deux derniers matches.