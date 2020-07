Si tous les regards étaient braqués sur la capitale, le Barça voulait - et devait - se donner le droit d'y croire. Les coéquipiers de Lionel Messi devaient faire le job face à une formation, Osasuna, qui n'avait plus rien à jouer. Mais cette équipe s'est longtemps pris les pieds dans le tapis, une nouvelle fois, comme pour symboliser les maux de sa saison en un match. Ce sont même les visiteurs qui sont passés devant au terme d'un contre incisif conclu par une volée parfaite de José Arnaiz au quart d'heure de jeu (0-1, 16e).



Toujours aussi empruntés collectivement - et cette fois-ci privés d'Antoine Griezmann, dont la saison est terminée -, les Blaugrana ont encore dû s'en remettre à l'inévitable Lionel Messi pour essayer de sauver les meubles. L'Argentin a d'abord touché du bois en première période sur une phase arrêtée (22e), avant de trouver la faille sur un nouveau coup-franc, plus proche, d'un tir enveloppé dont il a le secret (1-1, 62e). Mais même en finissant la rencontre en supériorité numérique après l'expulsion de Gallego (77e), les Blaugrana se sont inclinés sur le fil après un but de Roberto Torres dans les arrêts de jeu (1-2, 90e+4). Le Barça ne finira donc pas invaincu en Camp Nou. Un dénouement terrible pour une équipe en fin de cycle. Il a manqué trop d'ingrédients au champion en titre pour conserver sa couronne face à son rival.