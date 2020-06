Un statut à tenir. Bien ancré sur le podium, le FC Séville avait la possibilité de mettre la pression sur ses poursuivants Getafe, l'Atletico Madrid et la Real Sociedad. Et après une mi-temps soporifique, l'équipe de Julen Lopetegui avait trouvé la faille. Au retour des vestiaires, Munir centrait au second poteau pour une frappe taclée parfaite de Luuk De Jong (46e, 1-0). Un élan pour asseoir la dominations des visiteurs, encore à l'assaut avec une frappe de Munir arrêtée par Fernandez (56e) et un tir lointain signé Escudero (82e).

Levante s'est révolté



Pourtant, les joueurs de Levante vont se réveiller après cette frappe. Rentré en jeu, Hernani manque d'abord l'égalisation. Le Portugais trompe Vaclik mais Koundé sort un sauvetage miraculeux devant la ligne de but (86e). On pense que le Français est le sauveur de Séville, mais les hommes de Paco Lopez poussent toujours. Miramon centre fort devant le but, et Vaclik repousse malheureusement sur Diego Carlos qui marque contre son camp (88e, 1-1). Une faute de main pour le Tchèque, mais ce dernier se rattrape pour sauver les siens par un arrêt incroyable sur une frappe de Borja Mayoral (90e).



Séville craque et offre la possibilité à la Real Sociedad de revenir à un point du podium. Si Getafe et l'Atletico Madrid l'emportent cette semaine, ils reviendront quant à eux à deux points des Sévillans.