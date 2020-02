Dans son fief de Benrabeu, et malgré une prestation collective plutôt moyenne, le Real Madrid a su se sortir du piège tendu par son rival de l’Atlético (1-0). Pour cela, les Merengue peuvent remercier leur homme providentiel, Karim Benzema. En début de seconde période, le Français est sorti de sa boite pour débloquer la situation et offrir aux siens une victoire des plus précieuses. Une reprise gagnante en forme de réponse à ses détracteurs. Ceux qui l’ont montré du doigt après sa baisse de régime durant le mois de janvier. L’ancien Lyonnais a donc confirmé une nouvelle fois son art de rebond.

Benzema a frustré les Matelassiers



Benzema a surgi à la 56eme minute pour reprendre avec succès une passe latérale de son compatriote Ferland Mendy. Du plat du pied droit, il n’a laissé aucune chance à Jan Oblak, le gardien des Matelassiers. Ce dernier s’est fait battre, alors qu’il n’avait jusque-là pratiquement rien eu à faire durant le match. En première période, il n’a même guère été sollicité. Tout le contraire de Thibaut Courtois. Le portier belge du Real a dû se déployer pour préserver le score de parité. On l’a vu notamment réaliser un énorme sauvetage devant Vitolo (18e). Par ailleurs, Angel Correa s’est présenté à deux reprises face à lui (24eme et 42eme), mais il a loupé le coche avec des tirs dévissés à chaque fois.

L'Atlético, une mi-temps et puis plus rien

L’Atlético a été très entreprenant à 0-0. Mais, il l’a été beaucoup moins lorsqu’il s’est retrouvé dos au mur. Comme si tout le plan de bataille des Rojiblancos s’était subitement écroulé avec cette ouverture du score merengue. Malgré l’apport de la nouvelle recrue Yannick Ferreira-Carrasco et du revenant Thomas Lemar, les visiteurs n’ont pas été capables de se rebiffer. A la 82e minute, il y a bien eu une semi-alerte avec un centre dangereux dans la surface du Real mais elle a été neutralisée par… Benzema. Une intervention qui démontre toute la générosité et le sens du sacrifice du numéro 9 merengue. Maintenant que Griezmann n’est plus à l’Atlético, le Français est visiblement très motivé pour hériter de l’étiquette de l’homme du derby.