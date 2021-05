Alors que Chelsea s'est imposé sans forcer contre Fulham ce samedi (2-0), préparant bien sa demi-finale retour de C1 face au Real Madrid, le club merengue recevait Osasuna afin de capitaliser sur la défaite inattendue du Barça face à Greande, jeudi soir. Et l'équipe de Zidane a montré d'emblée, dans les intentions de jeu, qu'elle avait prévu de l'emporter. Mais en football, toute la bonne volonté du monde ne suffit pas, tant que le ballon n'a pas pénétré dans les cages adverses. Et malgré un possession de balle à hauteur de 63%, le Real était toujours muet au repos. Si Eder Militao, le défenseur madrilène, avait menacé Sergio Herrera, le portier des visiteurs, par deux fois, le Real avait subi quelques frayeurs, avec notamment ce but de la tête refusé à Avila, suite à un hors-jeu de l'attaquant argentin d'Osasuna. Eden Hazard, présent ce soir, s'était fait remarquer lui aussi avec une volée du plat du droit, déviée au-dessus par Herrera (26e) 0-0 au repos.



Le Real ne trouvait toujours pas la clé en début de seconde période. Une reprise acrobatique signée Militao sr un coup franc d'Asensio ne trouvait pas le cadre, tandis qu'Osasuna se montrait épisodiquement dangereux. Entré en jeu en remplacement de Vinicius, Rodrygo s'offrait une grosse opportunité à 20 minutes de la fin. C'est finalement le plus offensif des défenseurs du Real qui allait libérer le club merengue. Eder Militao ouvrait ainsi le score d'une belle tête en lucarne droite suite à un corner botté par Isco. Le fidèle Casemiro allait porter le score à 2-0 à dix minutes de la fin en manquant son contrôle sur un service de Karim Benzema pour surprendre Herrera. 2-0, score final, le Real fait le job et se replace dans la course au titre en Liga. Place à Chelsea désormais.