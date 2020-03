Le Real Madrid a été très décevant face au Betis Séville ce dimanche soir. Alors que le Barça avait repris la tête de la Liga aux merengue samedi, Madrid devait gagner en Andalousie. Mais face à Nabil Fekir et consorts, les coéquipiers de Benzema ont souffert dans le jeu. Notamment face à leur ancien joueur Sergio Canales. Le meneur de jeu a multiplié les banderilles et les ouvertures. Et à la 40e minute, les Beticos ouvraient la marque. Rechel Sidnei trompait Courtois d'une grosse frappe après une petite faute sur Fekir dans la surface merengue. 1-0 à la 40e minute.

Juste avant le repos, un Real maladroit poussait et obtenait un penalty après une faute de Sidnei sur Marcelo. Benzema s'avançait pour tromper Robles. 1-1, le score au repos. Plus inspiré que le Real, le Betis avait failli prendre l'avantage à la 55e minute. Mis sur orbite par un Fekir en jambes, Joaquin dribblait Courtois et centrait pour Loren en retrait alors que les cages étaient vides. L'attaquant andalou ratait sa reprise. Le Real aussi a eu des opportunités. Ferland Mendy voyait sa reprise heurter la transversale de Robles à 20 minutes du terme.

Mais le Betis n'en démordait pas et une magnifique percée signée Fekir permettait à Guadado de frapper au dessus (74e). Le Real allait craquer vers la fin cependant. Et c'est sur une erreur de Benzema que les Andalous allaient prendre l'avantage. Cristian Tello profitait d'une passe ratée du Français pour aller battre Courtois. 2-1, score final, malgré une poussée aussi tardive que désespérée du Real en fin de match. Le club merengue laisse la tête de la Liga au Barça et déçoit, une semaine après un Clasico censé être rédempteur.