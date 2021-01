Zinedine Zidane a tenu parole. Le coach français du Real Madrid n'a pas arrêté de promettre le retour d'Eden Hazard ces dernières semaines et le Belge était en effet présent à El Sadar pour y défier Osasuna ce samedi. Un match qui a failli ne pas avoir lieu au vu des importantes chutes de neige qui paralysent l’Espagne. Face à une équipe qui, au coup de sifflet initial, n'avait plus gagné depuis le 24 octobre et qui venait d'enchaîner quatre matches nuls et six défaites en Liga, le Real a patiné en première période malgré son immense domination territoriale. La plus grosse opportunité était même à mettre à l'actif des locaux, avec une tête d'Oier repoussée sur sa ligne par Courtois suite à un corner signé Ruben Garcia.

Madrid n'a pas su trouver la faille face à une équipe arc-boutée devant ses cages et au repos, le tableau de marque était toujours inaltéré. Dans le second acte, le Real voulait enflammer le match et souffler le show dans le froid. Ainsi, à la 49e minute, Asensio était alimenté en bonne position plein axe. La frappe puissante de l'ailier merengue suite à un sublime contrôle obligeait Herrera à détourner le cuir au prix d'un bel effort.

Le Real pensait d'ailleurs ouvrir la marque à l'heure de jeu. Hazard servait Kroos sur le flanc gauche et le très bon centre de l'Allemand était repris du crâne par Benzema. Herrera s'interposait de fort belle manière, mais le Français marquait dans la foulée avant d'être signalé hors-jeu. Osasuna parvenait à endormir un Real dominateur pour s'offrir quelques belles opportunités au passage. Après s'être joué de Kroos sur le flanc droit, Torres trouvait Ruben Garcia, qui dans la foulée retrouvait Torres dont la demi-volée du gauche n'accrochait pas le cadre. Zidane lançait Mariano et Isco dans le bain comme ultimes cartouches offensives, mais Madrid n'arrivait toujours pas à trouver la faille.

Le champion sortant s'est même vu refuser un nouveau but sur hors-jeu, alors que Benzema, qui avait servi le buteur Sergio Ramos, était en position illicite. Trop timides et peu imaginatifs, les merengue n'ont pas réussi à l'emporter ce samedi malgré la titularisation d'Eden Hazard. Avec ce nul indigent (0-0), le Real rate l'occasion de prendre la tête et perd des points en route dans la course au titre alors que le Barça revient bien.