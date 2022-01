Face à Alaves ce dimanche, le Barça avait besoin d'une victoire pour retrouver le top 5 et se rapprocher notamment de l'Atlético de Madrid. Et comme face à Bilbao cette semaine en coupe (2-3), Ousmane Dembélé n'a pas été appelé par Xavi pour ce match pour son refus de prolonger son contrat. Et c'est un Barça poussif qui s'est produit ce dimanche, notamment en première période. Au quart d'heure de jeu, un superbe centre de Pedri à destination de Luuk De Jong lui permettait de tenter une reprise de volée du droit toute proche du poteau droit de Pacheco. En face, Alaves s'offrait une occasion au terme de laquelle Pons tirait en plein sur Ter Stegen. Au repos, malgré une possession largement à son avantage, le Barça n'y arrivait toujours pas.

En seconde période, alors que le Barça ne rassurait toujours pas, Alavés semblait être revenu des vestiaires avec des intentions plus louables et gâchait, à l'heure de jeu, une énorme opportunité de contre. Servi sur le côté gauche, Joselu tardait à transmettre le ballon et perdait finalement le cuir. Mais globalement, les opportunités étaient toujours aussi rares dans cette rencontre. Côté Barça, une tête signée Luuk de Jong était déviée en corner suite à un coup franc lointain à 20 minutes de la fin. Quelques instants plus tard, Joselu se rendait l'auteur d'un coup de tête puissant, qui n'accrochait néanmoins pas le cadre. Le Barça arrivait enfin à déverrouiller la situation en toute fin de rencontre. Frenkie De Jong, servi dans l'axe par Ferran Torres, finissait sans trembler du droit à bout portant. 1-0, score final, ce Barça bien poussif s'en sort bien.