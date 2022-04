L'Atletico Madrid, sans solution et privé de Joao Felix et Thomas Lemar sur blessures, n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre Grenade mercredi lors de la 33e journée du Championnat d'Espagne. Face au premier relégable, la bande d'Antoine Griezmann, quatrième de Liga, a manqué une bonne opération dans la course à la Ligue des champions. Les Colchoneros (61 points) n'ont pas profité du revers du Betis Séville (57 pts), battu 1-0 la veille par Elche, pour s'offrir un matelas sur la cinquième place de Liga, la première non qualificative pour la Ligue des champions.

Un calendrier délicat attend pourtant les hommes de Diego Simeone. Parmi leurs cinq derniers matches figurent un derby contre le Real Madrid au Wanda Metropolitano ou encore la réception du FC Séville, avant une dernière journée périlleuse sur le terrain de la Real Sociedad. Le club de Saint-Sébastien, sixième (55 pts), peut revenir à trois points de l'"Atleti" en cas d'exploit contre Barcelone jeudi. L'absence à coup sûr jusqu'à la fin de la saison de Joao Félix et peut-être aussi celle de Thomas Lemar risquent de peser dans le sprint final.

En manque d'imagination en première période, l'Atletico ne s'est pas transformé après le passage à trois attaquants au retour des vestiaires, avec l'entrée de Luis Suarez à la place du milieu Javier Serrano. Les Colchoneros ont beaucoup tiré (22) mais le plus souvent de loin et à côté (un seul tir cadré). L'international belge Yannick Carrasco a bien failli délivrer les siens d'un tir en pivot dans les cinq mètres cinquante mais sa tentative, déviée, a rebondi sur le poteau gauche (89e).