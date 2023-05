Ce dimanche après-midi, les hommes de Diego Simeone n'y étaient pas. Contre la lanterne rouge de la Liga, l'Atlético Madrid s'incline sur le plus petit des scores (0-1) et rate une belle occasion de prendre la deuxième place au Real. À seulement quatre journées de la fin du championnat, pas sûr qu'une si belle occasion se représente à eux.

Une équipe sans envie

Les huit minutes d'arrêt de jeu en fin de rencontre n'y feront rien, Madrid ne parviendra jamais à recoller au score. Dans ce duel des extrêmes contre une équipe d'ores et déjà reléguée en deuxième division espagnole, les coéquipiers d'Antoine Griezmann n'auront jamais sonné la révolte. Mené dès la pause par un but de Fidel Chaves, l'Atléti restera derrière jusqu'au coup de sifflet final. Remplaçant de Jan Oblak, Ivo Grbic manquera complètement sa sortie laissant Fidel complètement seul pour inscrire son but. Dangereux jusqu'à la fin de la rencontre, Elche remporte ainsi sa quatrième rencontre de la saison contre le troisième du classement.