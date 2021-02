Leader de cette Liga avec 5 points d'avance sur Real Madrid et deux matchs de plus à disputer au coup d'envoi, l'Atletico Madrid avait l'opportunité ce mercredi soir de remporter la première de ces deux rencontres, sur la pelouse de Levante. Toutefois cela ne s'est pas passé comme prévu pour l'équipe dirigée par Diego Simeone, tenue en échec. En dépit d'une grande possession en début de match, l'Atlético a concédé l'ouverture du score, sur un tir de Bardhi, résistant devant Savic avant de tromper Jan Oblak (17ème). Assez maladroit par la suite, les visiteurs ont su égaliser avant la pause, sans que Luis Suarez ne soit impliqué, pour une fois.

Oblak a sauvé l'Atlético d'une défaite



Consécutivement à un corner joué à deux, Marcos Llorente a tenté sa chance à plus de 20 mètres et par chance, son tir a été détourné par une tête adverse, changeant la trajectoire du ballon vers les filets de Fernandez (37ème). Le gardien de Levante s'est montré décisif devant Suarez (39ème) et Llorente (41ème) afin d'empêcher l'Atlético de doubler la mise, ce qu'aurait pu faire Ángel Correa mais il a raté un but de façon incroyable (47ème).





L'entrée en jeu de João Félix, remis du coronavirus, à la 66ème minute, n'aura pas eu l'effet escompté tant il a affiché un manque de rythme assez prégnant, n'étant pas agile lors de ses enchaînements techniques. Suite à une volée de Rochina, Oblak a évité le pire à l'Atlético au prix d'une superbe parade pour empêcher le ballon de finir dans ses buts (88ème). Avec toujours un match en moins, l'équipe de Diego Simeone possède donc désormais six points d'avance sur le Real Madrid.