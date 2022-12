Après avoir observé une minute de silence en hommage à Pelé, les Rojiblancos, bracelet noir autour du bras, ont ouvert la marque grâce à une offrande du vice-champion du monde Antoine Griezmann pour Joao Felix (56e), puis ont creusé l'écart avec un autre but d'Alvaro Morata (74e), qui a vu sa frappe détournée achever sa course dans les filets après une action individuelle.

La partie a été marquée par trois cartons rouges: le premier à l'encontre de Gonzalo Verdu juste avant la pause pour un accrochage avec Alvaro Morata devant la surface (45e+1), le deuxième adressé à Mario Hermoso, déjà prévenu, pour un tacle dangereux sur Helibelton Palacios (53e), et le dernier pour Domingos Quina (90e), sanctionné de deux jaunes en l'espace de quatre minutes.

Un retour en championnat réussi pour les Colchoneros après la parenthèse du Mondial. Les Argentins Angel Correa, Rodrigo de Paul et Nahuel Molina ont d'ailleurs présenté leurs médailles de champions du monde au public, sous les applaudissements du Français Antoine Griezmann, finaliste déchu mais pas rancunier, qui étrennait une nouvelle teinture de cheveux rose fluo.

Le Betis voit rouge

Un peu plus tôt dans la soirée, le match pour l'Europe entre l'Athletic Bilbao et le Betis Séville de Nabil Fekir s'est soldé par un 0-0. Les Sévillans ont toutefois dû terminer la rencontre à dix, après l'expulsion en toute fin de partie (90e+6) du défenseur central italien Luiz Felipe pour un tacle dangereux sur Iker Muniain.

Gérone et le Rayo Vallecano se sont également neutralisés 2-2: le Rayo a pris deux fois les devants grâce à un but marqué après seulement 70 secondes de jeu par Sergio Camello (2e) et un autre d'Isi Palazon à l'heure de jeu d'une jolie reprise du gauche (62e), mais Gérone est parvenu à égaliser deux fois sur pénalty (34e, 75e).

Vendredi, le Real Madrid se déplace sur le terrain de Valladolid (21h30) avec le retour attendu du Ballon d'Or français Karim Benzema, privé de Mondial le 20 novembre quelques jours avant l'entrée en lice de la France au Qatar en raison d'une blessure à une cuisse.