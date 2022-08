Après l'euphorie du printemps vient la douceur de l'été. C'est un peu cette atmosphère qui règne, depuis le lever de rideau, dans les rangs du Real Madrid. Le champion d'Europe et d'Espagne a parfaitement entamé sa campagne en ramassant un premier trophée, la Supercoupe de l'UEFA, avant de croquer à pleines dents dans cette saison 2022-23 de Liga. Pourtant, tout n'est pas encore parfait, loin de là. Les recrues estivales doivent encore peaufiner leurs automatismes pour s'exprimer dans un collectif huilé depuis de longues années. Et malgré un bilan comptable satisfaisant, le Real reste très perfectible dans son jeu.

Benzema délivre encore le Real



Ce dimanche, Karim Benzema et ses coéquipiers ont traversé quelques turbulences dans leur déplacement à Barcelone, contre l'Espanyol. Pour Madrid, il est bon de rappeler qu'une victoire en terres catalanes est toujours la bienvenue. Mais l'Espanyol ne l'entendait pas de cette oreille. Courageux et entreprenants, les locaux ont proposé une belle opposition au champion en titre. Et si Vinicius Jr a profité d'un service de Tchouaméni pour débloquer la situation rapidement (0-1, 12e), l'égalisation en deux temps de Joselu avant la pause ne devait rien au hasard (1-1, 43e).

Les situations chaudes se sont multipliées au retour des vestiaires, et le Real a fini par en profiter. Qui d'autre que Karim Benzema pouvait le délivrer ? Sur une merveille de centre de Rodrygo, l'avant-centre français a placé une reprise imparable à bout portant (1-2, 88e). Il s'est même offert un doublé en salant l'addition sur un coup-franc astucieux au bout de la nuit (3-1, 90e+8). Ce troisième succès en autant de rencontres permet au champion en titre de récupérer son fauteuil de leader devant le Betis Séville, avec deux points d'avance sur le Barça, qui avait dompté Valladolid en début de soirée (4-0).