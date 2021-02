L'Atlético Madrid a dominé Villarreal 2-0 dimanche pour la 25e journée du championnat d'Espagne et reprend provisoirement six points d'avance en tête du classement sur le Real Madrid (3e, 52 pts), qui reçoit la Real Sociedad lundi soir. Les hommes de Diego Simeone se sont imposés grâce à un but du défenseur Stefan Savic contré par le défenseur adverse Alfonso Pedraza sur un centre de Thomas Lemar, puis grâce à un but de Joao Felix (69e), et s'offrent une respiration à une semaine du derby de Madrid face au Real.