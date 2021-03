Est-ce que Benzema suffira ? C'est la question que se posent les supporters du Real Madrid à l'orée du sprint final de la saison. Le club merengue devra bientôt disputer une semaine décisive pour sa campagne 2020-21, avec un Clasico face au Barça enrobé par les matchs aller et retour face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un sandwich très roboratif.... Il faudra donc avoir faim et ça tombe bien. Car pour Benzema, auteur de huit buts sur ses six derniers matchs, l'appétit vient en mangeant.

Benzema par deux fois



Mais Benzema n'est pas le seul à avoir faim au Real. Preuve en est le pressing merengue très prononcé en début de match, qui a d'ailleurs débouché sur l'ouverture du score à la 20eme minute de jeu. C'est Kroos qui servait le Français, lequel enchaînait pour enrouler du droit et lancer son équipe. Une équipe qui allait ensuite breaker dix minutes plus tard. Une récupération de Kroos devant Tapia permettait à KB9 d'ouvrir son pied gauche pour battre à nouveau Villar et s'offrir ainsi un doublé en première période. Mais malgré les avertissements de Zidane, le Real allait se relâcher peu avant le repos et face aux très vifs attaquants galiciens, cela ne pardonnait pas. C'est Santi Mina qui relançait les locaux d'un beau coup de crâne juste avant la pause. 2-1, le score à la mi-temps.



Le Celta pressait très fort en début de second acte pour empêcher les Merengue de déployer leur jeu. Courtois devait d'ailleurs sortir le grand jeu face à Aspas (62eme) d'une frappe du gauche repoussée par le portier belge. Aspas était de nouveau dangereux à dix minutes du terme sur coup franc. Le cuir était très légèrement dévié par Casemiro dans le mur et venait toucher le montant gauche d'un Courtois impuissant cette fois. Asensio allait néanmoins porter l'estocade côté Real et sceller le destin du match en toute fin de rencontre. Le score n'allait plus évoluer et le Real ramène les trois points grâce à un Benzema qui pourrait bien suffire à ses ambitions cette saison (3-1).