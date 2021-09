Les retrouvailles du Real Madrid avec le stade Santiago Bernabéu promettaient beaucoup, et elles n'ont pas déçu. Karim Benzema non plus. Après l'ouverture du score précoce des Galiciens dès la 4e minute par Santi Mina face à une défense merengue toujours aussi perfectible, le Français a pris les choses en main. Un but en en demi-volée du droit, barre rentrante, sur une remise de Valverde permettait au Real d'égaliser. Le Celta ne lâchait rien néanmoins et reprenait l'avantage par Cervi suite à un contre (24e).



Le Real allait refaire appel à Kb9, qui égalisait encore peu après le repos d'une tête croisée, juste sous la barre. Très en forme ces derniers temps et encore titularisé ce soir, le Brésilien Vinicius allait inscrire le but du 3-2 d'un plat du pied suite à une passe décisive d'un certain Karim Benzema.

La dernière recrue merengue, Eduardo Camavinga, entrait en jeu ensuite pour connaître des débuts parfaits en marquant le but du 4-2. L'ancien Rennais terminait le travail suite à un tir de Modric mal bloqué par Dituro. Le festival merengue n'était pas fini. Benzema allait ainsi transformer un penalty pour porter le score à 3-2. Bref, si la défense du Real ne rassure toujours pas, son attaque resplendit et Benzema n'a pas fini de nous éblouir.