Déjà assuré de remporter le 26e titre de champion d’Espagne de son histoire, le FC Barcelone a terminé sa saison par un match nul, dimanche après-midi à Eibar (2-2).

Lionel Messi, plus que jamais meilleur buteur de Liga avec 36 réalisations et en lice pour un troisième Soulier d'or européen consécutif, a signé un doublé en deux minutes (31e et 32e), alors que les buteurs basques se nomment Marc Cucurella (20e) et Pablo De Blasis (45e).

Au classement, le club catalan termine avec 87 points, et donc 11 longueurs d’avance sur l’Atlético de Madrid, et 19 points de plus que son rival, le Real Madrid. Eibar (47 points) finit au 12e rang.