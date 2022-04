Après un très bon début d'année, le FC Barcelone a accusé le coup. malgré des recrues hivernales très intéressantes, el club Blaugrana a subi plusieurs défaites handicapantes en Liga comme en Ligue Europa, d'où il est d'ailleurs éliminé. Il s'agissait donc ce soir de corriger le tir et de recentrer le débat pour les Catalans. Plus facile à dire qu'à faire sur le terrain de la Real Sociedad.

Le Barça ouvrait le score à la 11e minute. Ferran Torres lobait le gardien adverse et trouvait la tête d'Aubameyang qui ouvrait la marque de près. Le Barça était bien dans son match et manquait de doubler la mise à la 39e minute. Busquets récupérait un ballon très haut et alimentait De Jong. Ce dernier servait ensuite Ferran, dont la frappe enroulée du droit, des 20 mètres, passait juste à côté. La Real Sociedad a néanmoins relevé la tête et contrôlé la fin du premier acte, sans néanmoins parvenir à égaliser.

Les Basques insistaient néanmoins dans le second acte et vers l'heure de jeu, un tir puissant du gauche signé Sorloth était finalement dévié par Ter Stegen en corner. Dix minutes plus tard, Januzaj décochait un centre vicieux qui passait devant Piqué et Rafinha avant que Ter Stegen ne dévie in extremis de la main droite. Le Barça reprenait la main à un quart d'heure de la fin, quand De Jong servait de fort belle manière Torres sur la gauche de la surface. Ce dernier trouvait en retrait Gavi, dont la reprise du droit passait largement à côté. 0-1, score final néanmoins, le Barça relève timidement la tête et la Real Sociedad voit le top 4 s'éloigner.