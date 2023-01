Le Real Madrid est toujours en course pour remporter la Liga, et il est dit Carlo Ancelotti et ses joueurs lutteront pour le titre jusqu'au bout avec le FC Barcelone. Au lendemain de la victoire des Madrilènes à Bilbao chez l'Athletic Club, avec un but superbe de Karim Benzema (0-2), le coach italien de La Maison Blanche est monté au créneau pour défendre un autre de ses attaquants, traduisant l'état d'esprit qui anime son équipe. Ainsi, Vinicius Junior fait selon lui l'objet d'un traitement anormal de ses adversaires, qui n'hésitent pas à faire des fautes pour arrêter le virevoltant ailier brésilien. L'entraîneur a détaillé sa pensée après la rencontre, réclament plus de respect pour le joueur de 22 ans.

« Vinicius est d'abord un grand joueur. C'est une personne très sensible, je lui ai dit de rester concentré pendant le match. C'est vrai que tout le monde essaie de s'en prendre à lui. Les joueurs adverses avec des coups, les supporters rivaux avec des insultes, et parfois l'arbitre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a reçu un carton jaune, mais comme toujours, c'est lui qui a pris beaucoup de coups. Il va s'améliorer dans cet aspect du jeu. Mais nous devons tenir compte du fait qu'il est très jeune et qu'en ce moment tout le monde le provoque. Je ne pense pas que cela ait un sens, car Vinicius aime jouer au football. C'est possible que parfois, il perde sa concentration, mais il est très jeune. Je l'aime beaucoup et je veux qu'il soit un peu plus respecté, par tout le monde. »