Embourbé dans une rencontre difficile face au 16e du championnat lundi soir, le Barça a finalement battu Valladolid en toute fin de match. Et le protagoniste principal de la rencontre n'est autre qu'Ousmane Dembélé. Le Français a provoqué l'expulsion d'un adversaire et a surtout marqué le but vainqueur en toute fin de rencontre. Forcément de quoi s'attirer les louanges de son coach.

"J'aimerais qu'il reste"

"Il nous donne beaucoup avec sa vitesse en face à face et il a joué dans toutes les positions, apprécie l’entraîneur néerlandais. Il est meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail", a ajouté Ronald Koeman après le match en conférence de presse, au sujet du joueur sous contrat jusqu'en 2022 avec le Barça. "Si ça ne tient qu’à moi, bien sûr, j'aimerais qu'il reste avec nous", lâche d'ailleurs Koeman. Voilà qui devrait au moins ralentir le moulin à rumeurs...

Dembélé délivre le Barça à la 90ème !