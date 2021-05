Lionel Messi n’a toujours pas lié son avenir au FC Barcelone alors que son contrat expire dans une poignée de semaines. Et il n’est pas du tout sûr qu’il le fasse, car l’hypothèse d’un départ sous d’autres cieux demeure réelle.

« Si Messi s’en va, qui va marquer des buts ? »

Du côté du Camp Nou, on commence à redouter fortement ce scénario. C’est le cas principalement de Ronald Koeman, l’entraineur de l’équipe, très inquiet à l’idée de de devoir composer sans son meilleur élément à partir de cet été. « Il a marqué 30 buts en Liga et nous a donné de nombreux points en Liga. Pour ma part et celle du club, espérons qu'il reste avec nous. Parce que si Leo n'est pas là, nous ne savons pas qui va marquer les buts », a déclaré dimanche le coach néerlandais à l’issue du match qui a vu les siens abandonner tout espoir pour le titre.

Outre Koeman, Jordi Alba s’est exprimé à propos de Messi, affirmant ne pas être du tout dans la confidence par rapport à ce que compte faire son coéquipier. « Espérons qu’il ne partira pas, mais c’est à Leo de prendre la décision », a lâché le latéral espagnol.