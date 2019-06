La genèse de son transfert

"Avec Florentino Perez, on s'est rencontrés à Londres lors d'une remise des trophées. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne au Real Madrid. J'étais super content qu'il dise ça. Voilà, je l'ai écouté. Maintenant, je suis au Real Madrid. (…) Ça a vraiment commencé l'année dernière après la Coupe du monde. Mais je suis resté un an de plus à Chelsea et ça a été bénéfique pour moi car j'ai réalisé une super saison personnellement. Et collectivement, on a remporté la Ligue Europa (contre Arsenal, 4-1)."

Le bon moment dans sa carrière

"J'ai vingt-huit ans, je suis en pleine force de l'âge. Les meilleures années d'une carrière arrivent entre 27 et 32 ou 33 ans. Le rêve de jouer ici existait depuis longtemps. Mais, dans ma carrière, j'y suis toujours allé étape par étape. Une carrière est faite de choix. Je suis parti en France quand j'étais jeune, puis j'ai fait le choix de partir à Chelsea après Lille. Pour moi, le bon choix, à 28 ans, c'était de quitter Chelsea pour venir jouer au Real Madrid, le plus grand club du monde. Ça va me permettre de progresser. Je suis quelqu'un qui ne doute pas, mais à moi de montrer mes qualités sur le terrain."

Le poids de Zidane

"Tout le monde sait que Zinédine Zidane était mon idole étant petit. Le fait qu'il soit entraîneur du Real Madrid a joué dans ma venue, mais il n'y a pas que ça non plus... (…) C'est lui que décidera de ma position sur le terrain, pas moi. Mais j'ai toujours aimé jouer sur le côté gauche, voire en numéro 10. Après, si je dois jouer autre part, je le ferai avec plaisir."

Son numéro de maillot

"J'ai eu la chance de parler avec Luka Modric via Matteo Kovacic. En rigolant, je lui ai demandé s’il pouvait me donner le numéro 10. Mais il m'a dit non (rires). Je vais donc devoir trouver un autre numéro. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de jouer pour l'écusson qu'on porte sur le maillot."

Sa relation avec Benzema

"J'ai eu la chance de jouer contre lui quand il était à Lyon, puis j'ai vu ensuite les neuf années qu'il a faites au Real Madrid. Pour moi, c'est le meilleur numéro 9 du monde en ce moment. Jouer avec lui, m'entraîner avec lui, cela va me permettre aussi d'élever le niveau. Bien sûr je m'imagine faire des une-deux avec lui, mais il va falloir que je joue déjà. J'espère qu'on aura une belle entente sur et en dehors du terrain pour que tout le monde puisse marquer des buts."

L’objectif Ballon d’or

"Cette année, le Ballon d'Or est à Madrid avec (Luka) Modric. Est-ce que c'est plus facile de le gagner quand on est au Real Madrid ? Je ne sais pas, ça dépend des performances qu'on fait. C'est vrai que sur les dix dernières années, beaucoup de Ballons d'Or sont revenus au Real. Mais je ne me focalise pas là-dessus, je me focalise sur l'aspect collectif, sur ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire aider l'équipe à gagner. (…) C'est dans ma tête sans être dans ma tête. Si ça arrive, je serais super content, mais le plus important c'est de gagner des trophées avec le groupe."

