Lionel Messi est fatigué par la tournure des évènements du côté du FC Barclelone. Notamment par l'incapacité de sa direction à proposer un projet compétitif pour lui permettre de lutter pour les titres les plus importants, alors que le natif de Rosario n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015 et un succès obtenu contre la Juventus Turin à l'époque (3-1). Le fait de voir Luis Suarez poussé vers la sortie a également pu peser, tant la complicité entre les deux hommes, en dehors du terrain, est très forte.



Ramon Planes, le secrétaire technique du Barça, a parlé du thème Messi, ce mercredi en conférence de presse lors de la présentation du jeune Francisco Trincao (20 ans). "Ronald Koeman, le président et moi devons penser à Lionel Messi pour le futur du Barça, construire l’avenir du club, c’est ce qu’on fait aujourd’hui. Construire un nouveau cycle de succès avec le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Notre idée est de construire l’équipe autour de Messi", a-t-il indiqué.

🔊 Ramon Planes: "We want to build a team around the most important player in the world" pic.twitter.com/0fDSpM83mE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2020





Le Barça veut trouver la meilleure solution



Il s'est montré très clair sur les aspirations du club catalan et un départ de Lionel Messi n'est pas souhaité, comme l'a confirmé Planes. "Nous n’envisageons aucun départ de Messi d’un point de vue contractuel, on veut qu’il reste, il faut le respecter. L’avenir sera positif pour nous, on parle d'un projet avec de jeunes joueurs mais aussi des joueurs d’expérience comme Leo. On reste dans cette idée, Messi nous a donné beaucoup, on lui a beaucoup donné, je le dis en tant que fan du Barça, les gens voient que le mariage entre les grands clubs et les grands joueurs, dans ce cas Messi et le Barça, apporte du succès."



"On doit lutter pour continuer de gagner. On parle beaucoup en interne, je comprends que ça soit une info importante, mais ce qu’on doit essayer c’est de travailler pour trouver la meilleure solution pour le Barça et pour Leo", a-t-il expliqué assurant que le joueur "a communiqué qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements."