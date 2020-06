Les amoureux de la Liga ont retrouvé Lionel Messi comme ils l'avaient quitté : éminemment talentueux, et quelque peu nerveux. Souvent agacé par le manque de fluidité du Barça depuis le début de saison, l'Argentin avait déjà été l'auteur d'un mauvais geste contre Séville vendredi dernier (0-0), lorsqu'il avait poussé l'ancien Nantais Diego Carlos. Un geste qui n'avait pas été sanctionné - pas même d'un carton jaune. Le natif de Rosario a récidivé contre l'Athletic Bilbao (1-0). L'image a largement circulé sur les réseaux sociaux. On jouait la 68eme minute de jeu lorsque « La Pulga » s'est essuyé les crampons sur la cheville du défenseur central Yeray Álvarez. Une nouvelle fois : pas de jaune, pas de rouge.

Quelques minutes plus tard, Messi s'est montré décisif



L'arbitre du match Iturralde González a défendu son jugement dans les colonnes du quotidien AS. « Messi arrive avec la semelle pour jouer le ballon. S’il avait touché l’autre jambe, cela aurait été plus dangereux et aurait pu valoir un carton rouge », a-t-il plaidé, sans se montrer très convaincant. Toujours est-il qu'il fallait mieux que Messi ne soit pas expulsé pour le Barça puisque quelques minutes plus tard, c'est le numéro 10 qui a servi Ivan Rakitic pour l'unique but du match. Le club catalan a repris les commandes de la Liga. Le Real Madrid, qui défie Majorque ce mercredi soir (22h00 - beIN SPORTS 1), tentera de lui répondre.

