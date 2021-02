FC Barcelone: Lenglet est très affecté par son erreur contre Cadix, informe Koeman

"J'ai parlé avec lui ce matin. C'est quelqu'un de sérieux, un très bon professionnel, qui prend tout ça de manière très personnelle. Ca a été une action où il aurait pu mieux faire, c'est sûr, et c'est vrai qu'il a aussi été présent sur certains moments où on a commis des erreurs", a concédé le technicien néerlandais en conférence de presse, mardi midi. "Mais on en a aussi commis en attaque et avec d'autres joueurs. A 2-0, une action comme ça à la dernière minute n'aurait pas été si décisive. Il ne doit pas considérer que tout le problème vient de lui. Il doit améliorer des choses, comme tout joueur. Mais ce qui s'est passé contre Cadix n'est pas la faute d'un seul joueur", a tempéré Koeman.

Après ouvert le score en première période (32e) par un pénalty de Lionel Messi dimanche pour la 24e journée de Liga, le Barça a lâché les trois points de la victoire à la dernière minute, après le pénalty transformé par Aleix Fernandez, et a manqué l'occasion de réduire l'écart avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid en tête du classement. Un raté "impardonnable" selon la Une des quotidiens sportif catalans Sport et Mundo Deportivo lundi. "Si tu ne plies pas le match, c'est plus difficile. Il y a des choses à améliorer. On doit l'accepter. On en parle, et l'équipe est assez forte pour avoir une autre série de bons résultats. On est toujours vivants. On doit juste être plus concentrés", a encouragé Koeman mardi.

Le technicien néerlandais devra pourtant aligner Lenglet ou Samuel Umtiti aux côtés du revenant Gerard Piqué, en l'absence de l'Uruguayen Ronald Araujo, toujours blessé. "Il ne sera pas là demain (mercredi). Il progresse, mais d'abord il doit faire quelques sessions collectives pour savoir s'il peut tenir un match. Peut-être à la fin de la semaine, mercredi prochain... à voir", a précisé Koeman.

Le Barça se saborde contre Cadix !