Le jeune homme de 18 ans s'est engagé à long terme avec le FC Barcelone en acceptant un nouveau contrat, ce que les Catalans ont annoncé mercredi. Fati a hérité du numéro 10 de Messi après le transfert de ce dernier au Paris Saint-Germain et est considéré comme le grand espoir du Barça depuis que le meilleur buteur de l'histoire du club n'est plus là.

Koeman garde les pieds sur terre



Ronald Koeman ne veut pas que les supporters s'emballent au sujet de l'évolution de Fati, qui n'a pas encore retrouvé la forme après avoir passé près d'un an sur la touche à cause d'une blessure au genou. "L'occasion d'Ansu aujourd'hui montre qu'il lui manque encore des choses. Il doit s'améliorer", a déclaré Koeman lors de sa conférence de presse d'après-match. "C'est tout à fait normal. Il n'aura 19 ans qu'à la fin du mois. On ne peut pas attendre de lui qu'il résolve tous nos problèmes, ou ce que Leo Messi a laissé derrière lui. C'est impossible. Il faut s'aider mutuellement à avancer pas à pas. Nous ne pouvons pas nous attendre à des miracles, surtout quand il a été blessé pendant longtemps et qu'il n'a encore que 18 ans."