Pourtant sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ronald Koeman a été sondé sur son futur, ce vendredi, à la veille de la finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao (samedi, 21h30). La défaite face au Real Madrid lors du Clasico (2-1) semble avoir eu une certaine importance auprès de certains médias en Espagne mais le technicien hollandais, arrivé l'été dernier au Camp Nou, est serein quant à son futur.

"Je suis surpris par ce type de questions"



"Je ne pense jamais à mon avenir avant un match comme celui-ci, mais à aligner la meilleure équipe. Laporta (le président, ndlr) m'a montré sa confiance. Il n'est pas nécessaire que le président me montre sa confiance à chaque fois que quelque chose apparaît dans la presse sur mon avenir. Je sais que je suis ici, que c'est une finale et il faut la gagner, le reste ne compte pas", a-t-il commenté en conférence de presse. Puis de continuer : "Le plus important est de mettre toute son énergie dans ce match. Je suis surpris par ce type de questions, que je dois accepter, mais je ne suis pas d'accord. J'ai encore un an de contrat."





Koeman aura l'occasion de remporter son premier titre en tant qu'entraîneur du Barça, en cas de victoire face à l'Athletic Bilbao. En tant que coach, il a disputé 10 finales et en a remportées 5 (1 Coupe des Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam, 2 Supercoupes des Pays-Bas avec l'Ajax et l'AZ Alkmaar, 1 Supercoupe du Portugal avec Benfica et 1 Coupe du Roi avec Valence).