Antoine Griezmann est une nouvelle fois dans le creux de la vague au FC Barcelone. Le champion du monde 2018 avait été remplacé face à Eibar (1-1), avant d'entré en jeu, dimanche contre Huesca (1-0). Certains choix de Ronald Koeman envers l'ancien leader technique de l'Atlético Madrid font débat. Ce mardi, le technicien hollandais a dû, de nouveau, apporter des clarifications sur le cas Griezmann, avant le déplacement du Barça sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, mercredi (match en retard de la 2ème journée). " Antoine connait son rôle, j’ai parlé plusieurs fois avec lui. Il aime exprimer ce qu’il doit améliorer. On a Messi, et Ousmane Dembélé est beaucoup mieux physiquement. Ousmane est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il ouvre les espaces. J'aime ce type de joueurs. Je dois choisir parmi plusieurs joueurs, on ne peut pas toujours jouer avec les mêmes joueurs. Griezmann sait tout ça. C'est un garçon que j'aime. J'aime commenter son jeu et nous parlons souvent donc il connaît parfaitement sa situation", a expliqué l'entraîneur du club catalan.

Le mercato devrait être agité au Barça



À propos du mercato hivernal, il a confirmé l'existence d'une liste à ses yeux. Visiblement, la possibilité de voir les choses bouger au Camp Nou semble très avancée. "J'ai dressé une liste des de maillons faibles et des joueurs que je pense qu'il serait intéressant de faire venir. Tout entraîneur considère toujours le mois de janvier comme un moment où l'équipe peut être améliorée. Je ne suis pas différent, mais cela dépend du club. Ce que j'ai fait, c'est élaborer un plan des départs et des possibles arrivées. Si ce n'est pas possible, nous continuerons avec les joueurs que nous avons", a jugé l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.