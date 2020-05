Ce vendredi, cela fait désormais quinze ans, jour pour jour, que Lionel Messi a marqué son premier but sous les couleurs du Barça. Il avait à peine dix-sept ans, profitant d’une passe décisive de Ronaldinho face à Albacete au Camp Nou (2-0). Un premier but devant les milliers de spectateurs présents dans les travées du Camp Nou. Le natif de Rosario, numéro 30 dans le dos, l’avait célébré comme il se doit.

G⚽AL OF THE DAY! 🔙 Hoy hace 1️⃣5️⃣ años del primer gol de Leo #Messi con el Barça El resto es historia...❤️💙 pic.twitter.com/McdZuaULHS