Voilà qui fera plaisir aux supporters du Real. Cristiano Ronaldo était particulièrement heureux de revenir à Madrid, lundi, afin de recevoir un trophée d’honneur décerné par Marca. "Madrid, c’est toujours spécial pour moi. C’est l’une des plus belles villes du monde. Il y a peu d’endroits comme ça. Il y a le Portugal puis Madrid (rires). C’est une fierté pour moi d’être honoré, j’espère revenir bientôt à Madrid", a ainsi lancé le Portugais, qui a quitté les Merengues il y a un an.

"CR7", interrogé par des enfants, est ainsi revenu sur son départ surprise pour la Juventus. "J’ai eu beaucoup de peine quand tu es parti du Real", a confié une jeune supportrice, devant un public qui a trouvé ça mignon. Et Ronaldo de répondre: "moi aussi !" Il a ensuite été invité à choisir entre la Casa Blanca et Manchester United: "Les deux clubs me manquent. J’ai vécu plus d’années à Madrid, mes enfants y sont nés. Alors Madrid me manque plus !"

En attendant un hypothétique retour au Real, le joueur de 34 ans est prêt pour sa deuxième saison chez les Bianconeri. "Ce n’était pas facile de quitter Madrid après neuf ans et d’arriver en Italie, dans un championnat différent, avec de nouveaux coéquipiers et, à 33 ans, je crois que c’était ma meilleure saison sur le plan personnel et collectif avec la Ligue des Nations remportée. Cela a été une excellente année", a-t-il lancé lorsqu'il a été questionné sur le Ballon d’Or 2019.