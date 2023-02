Carlo Ancelotti a tenu à relativiser la défaite du Real Madrid à Majorque, ce dimanche. Pourtant, ce résultat (1-0 pour les Majorquains) permet au FC Barcelone de prendre ses distances en tête de la Liga... Mais le coach italien des Madrilènes a tenu à nuancer la prestation de ses hommes et les conséquences de la défaite, subie sans Karim Benzema par exemple, avec Modric ou Kroos sur le banc pour débuter.

Ancelotti, la défaite qui fait mal

« C'est une défaite qui fait très mal. Mais le match a été celui qu'on attendait. On s'était préparé à cela : un match dur, avec beaucoup de fautes, des interruptions de jeu... Ça n'a pas été un mauvais match, mais un match atypique. On n'a pas réussi à garder notre sang-froid en première période, beaucoup plus en deuxième. Cette défaite affecte la Liga, mais maintenant nous avons le regard tourné vers le Mondial des clubs. On n'a pas de temps pour ressasser cette défaite. On a le Mondial, que l'on veut gagner, et ensuite on se battra pour la Liga jusqu'à la fin, parce qu'elle n'est pas terminée, il reste encore beaucoup de matches. Et à chaque match, il peut se passer ce qu'il nous est arrivé à nous aujourd'hui. »