Le milieu de terrain du Barça Sergio Busquets a prévenu que les joueurs de football auront du mal à faire face au nombre de matchs qu'ils seront obligés de disputer à l'avenir, avec les nouvelles configurations envisagées par les plus hautes instances du sport. Interrogé sur son opinion concernant le nouveau projet de la FIFA de disputer une Coupe du monde tous les deux ans, Busquets a souligné que le point de vue des joueurs n'est pratiquement plus entendu.

"On va finir par exploser"

"Nous avons peu de choses à dire", a déclaré en préambule Busquets lors de la conférence de presse précédant le match de qualification de l'Espagne pour la Coupe du monde 2022 contre la Géorgie, dimanche. "On accorde de moins en moins d'attention au joueur. Il y aura un moment où le joueur explosera. Je pense que c'est très difficile. Vous devez vous asseoir et l'évaluer. Il faut le voir de plusieurs points de vue, pas seulement en vouloir toujours plus", a ainsi averti le milieu du Barça.