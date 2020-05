Retraité du monde du football depuis mercredi à l'âge de 39 ans, Aritz Aduriz aura marqué une époque sous le maillot de l'Athletic Bilbao. En ces temps particuliers de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, il a eu droit à un hommage spécial à San Mamés.

Un sentiment fort pour Aduriz

"El Athletic es especial y así lo siento. Tenemos un grupo humano bestial y eso nos hace diferentes. Es como una cuadrilla compitiendo contra el resto del mundo".



Dans un stade à huis clos, Aduriz a traversé la haie d'honneur concoctée par ses coéquipiers avec sa femme et ses enfants. Il a aussi prononcé quelques mots. « J'ai tellement apprécié à San Mamés ... Pour moi, c'est comme avoir un hommage tous les dimanches. L'Athletic est spécial et je le ressens. Nous avons un groupe humain bestial et cela nous rend différents. C'est comme un gang en compétition contre le reste du monde » a-t-il notamment commenté.