Quelques jours avant l'annonce d'une possible reprise de la Liga , Aritz Aduriz a décidé de stopper sa saison et sa carrière. Le joueur de 39 ans ne disputera pas un 444eme match de Liga. Une retraite annoncée brutalement sur Twitter. « Je ne peux plus aider mes coéquipiers comme je le souhaiterais et comme ils le méritent » a-t-il expliqué. Cette saison, il n'a pas été titularisé une seule fois.Une merveille qui a porté Bilbao vers la victoire. Le fil rouge de sa carrière.







Si Aritz Aduriz a marqué l'histoire de la Liga, il est devenu une légende à Bilbao. Le gamin du club a eu besoin de s'y reprendre à trois fois pour se faire sa place dans son club formateur. Mais il y a laissé son empreinte. Après sa découverte de l'élite espagnole en 2002 à San Mames, le droitier a eu besoin de partir s'épanouir loin du cocon familial. En prêt à Burgos d'abord puis à Valladolid où il s'est illustré en deuxième division avec notamment un triplé pour son premier match. 18 mois ont été suffisants pour permettre son rapatriement à Bilbao et enfin lancer sa carrière. Malgré ses progrès, après trois saisons, il a été dépassé par Fernando Llorente dans la hiérarchie basque.

Six ans entre ses deux premières sélections avec l'Espagne

L'heure d'un nouveau départ est arrivée en 2008. Malgré ses titularisations, c'est bien en partant à Majorque puis à Valence qu'il est parvenu à franchir le cap des dix buts en une saison. Suffisant pour taper dans l’œil de Vincente Del Bosque et faire ses débuts en sélection nationale contre la Lituanie en octobre 2010. Une entrée en jeu qui a longtemps été sa seule cape.Il restait alors sur deux saisons avec le titre honorifique de meilleur buteur espagnol de la Liga.Quand l'Athletic l'a recruté en 2012 pour 2,5 millions d'euros, Los Leones ne sont plus menacés par le maintien. Ils ont commencé à viser les sommets nationaux et continentaux. Ca tombe bien, Aritz Aduriz a les épaules pour les porter jusque-là. Avec cinq saisons consécutives à au moins 15 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant a permis à Bilbao de briller en Ligue Europa et en Liga.Il y est devenu un héros local, un joueur respecté, et un buteur spectaculaire. Le genre de figure qui plaît dans le pays basque. A deux reprises, le numéro 20 a même terminé meilleur buteur de la C3. De quoi lui offrir la chance de jouer l'Euro 2016.La même année, il a marqué quatre des six buts de la Supercoupe d'Espagne pour offrir à Bilbao son premier titre du XXIe siècle. Un accomplissement qui lui a permis de se faire une place au chaud dans l'histoire de son club de toujours. Même si depuis quelques années, son apport était plus important au sein du vestiaire que sur la pelouse,. Un honneur qui explique à lui seul les nombreux hommages reçus par le natif de San Sebastian. Désormais, une page longue de 15 ans dans l'histoire du football espagnol se tourne. Et même si la Liga reprend, elle n'aura plus vraiment le même goût.