La période dorée de Santiago Solari sur le banc de touche du Real Madrid est bel et bien terminée. S'il avait réussi à relancer son groupe de belle manière sur la fin d'année 2018, ç'a été un peu plus compliqué depuis début 2019. La Real Sociedad, ou Gérone la semaine passée, ont ainsi réussi à faire mordre la poussière au géant espagnol en championnat. Fort heureusement pour l'ancien international argentin, ses troupes ont réussi à assurer l'essentiel ce dimanche, à savoir la victoire, à l'issue de son déplacement dans l'antre de Levante (1-2) en match décalé de la 25e levée de Liga.

Et voilà les Merengues qui préservent leur troisième place au classement du championnat, à deux unités de l'Atlético de Madrid. Surtout, une victoire, c'est toujours bon à prendre à trois jours d'un Clasico toujours très attendu, à Santiago Bernabéu en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Mais à n'en pas douter, Raphaël Varane et les siens devront y présenter un tout autre visage. Car encore une fois, la prestation madrilène n'a pas été aboutie loin de là. La fébrilité défensive du bloc reste évidente, l'absence de Sergio Ramos, suspendu, l'expliquant sans doute en partie. Sergio Reguilon a lui pris le relais de Marcelo dans le couloir gauche de la défense, le Brésilien étant probablement préservé en vue du duel face au FC Barcelone, tout comme Gareth Bale. Les Valencians ont eux joué crânement leur chance, espérant refaire le coup du match aller, lorsqu'ils étaient venus conquérir Bernabéu en octobre (1-2).

Mais les poteaux de Thibaut Courtois par deux fois, peut-être un penalty oublié pour une faute de Daniel Carvajal en première période, n'ont pas non plus aidé les locaux à s'en sortir. A l'inverse, Karim Benzema n'a lui pas tremblé pour faire la différence avant le repos (0-1, 43e), sur penalty. Mais Levante égalise à l'heure de jeu (1-1, 61e), et il faut un nouveau penalty, discutable, accordé pour une faute sur le Brésilien Casemiro que Gareth Bale convertit en but (1-2, 78e) pour remettre le Real Madrid en selle. Mais les critiques ne manqueront pas de venir égratigner une nouvelle fois cette équipe, où Toni Kroos a notamment été méconnaissable. Son remplaçant, Federico Valverde, a bien plus apporté dès son entrée en jeu (69e). Mais les Socios pardonneront tout à leurs joueurs si la victoire est au bout mercredi soir face au Barça de Lionel Messi.