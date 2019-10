Lionel Messi a reçu ce mercredi son sixième Soulier d'or, récompensant le buteur le plus prolifique parmi les championnats européens. Et à cette occasion, la star du FC Barcelone a répondu à quelques questions de journalistes, lors d'une cérémonie organisée par Marca.

L'Argentin est notamment revenu sur les ambitions de l'équipe catalane, et il assure qu'aucune compétition ne sera délaissée. "Evidemment, la Ligue des champions est une compétition très spéciale, et chaque année nous voulons la gagner, mais le championnat est le plus important pour nous, a-t-il expliqué. C'est ce qui fait que nous pouvons ensuite être en Ligue des champions et y exister. Même si nous visons la Ligue des champions, nous n'oublions jamais le championnat et la Coupe du Roi. A Barcelone, nous visons tout".