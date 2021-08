Le principal problème de Barcelone en ce qui concerne l'enregistrement de Messi est que la Liga impose une limite sur la somme d'argent que chaque club peut dépenser pour son équipe chaque saison. "Les joueurs que nous signons dans les paramètres du fair-play financier peuvent tous être enregistrés", a ainsi déclaré Laporta, interrogé sur Messi et sur l'état des signatures qui ont déjà été faites cet été, à savoir Emerson, Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay.

Laporta demande l'aide de la Liga



"Ensuite, nous aimerions plus de flexibilité de la part de la Liga si possible, comme d'autres ligues à travers le continent l'ont fait pour les équipes. Nous pourrions recruter d'autres joueurs. Quant à Messi, ça se passe bien. Nous essayons de résoudre les problèmes qui doivent être résolus. Ils sont importants, mais nous allons de l'avant. Nous voulons tous que Messi soit dans la Liga parce qu'il est une superstar mondiale et attire les fans et sa présence aide le championnat". Pas sûr que l'intransigeant Javier Tebas soit sensible à ce discours...