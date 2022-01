Lui aussi figure, comme Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore Paulo Dybala dans les joueurs en fin de contrat en juin prochain. Luis Suarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui fêtera ses 35 ans le 24 janvier prochain, pourrait quitter possiblement la Liga au terme de la saison. Arrivé chez les Colchoneros en 2020, le natif de Salto a été sacré champion d'Espagne avec la formation de Diego Simeone la saison passée. Lors de cet exercice 2021-2022, il apparaît plus en difficulté, alors qu'il n'a marqué 2 buts lors de ses 15 derniers matchs et que l'Atlético, 4ème de Liga, se trouve déjà à 16 points du Real Madrid, leader incontestable du classement.

"Il sait ce que je pense de lui"



Ce mardi en conférence de presse, Diego Simeone a évoqué le futur de son avant-centre (7 buts en 19 matchs de Liga cette saison). "Nous avons parlé à Luis il y a deux mois au moins et nous avons lui avons dit ce que nous pensons de lui, à quel point il est important pour nous et nous avons discuté de tous les scénarios avec ou sans lui sur le terrain. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Il sait ce que je pense de lui et nous en avons longuement parlé et cette conversation n'a pas eu lieu ni hier, ni avant-hier, ni après le match de Séville (le 18 décembre, ndrl) mais il y a deux mois", a confié le technicien argentin.

Un avenir à Aston Villa sous la direction de Gerrard ?

Palmeiras, des Corinthians et de l'Atlético Mineiro dans cette période de mercato hivernal. Pour une bonne raison : son ancien capitaine à Liverpool, Steven Gerrard, l'aurait appelé afin de le convaincre de rejoindre Aston Villa, dont il est l'actuel entraîneur.

Lors de ce match perdu face au FC Séville (2-1), Luis Suarez a été remplacé par Matheus Cunha avant l'heure de jeu. Un changement auquel a peu goûté l'attaquant qui a proféré des insultes à l'encontre de son entraîneur : "Connard de merde, toujours la même chose", aurait ainsi prononcé Suarez à Simeone dans diverses traductions des médias espagnols en se basant sur les images de Movistar. Selon des informations du journaliste Gerard Moreno, Suarez aurait refusé des offres concrètes de