Trois jours après une précieuse victoire ramenée de Séville (0-1), le Real Madrid a enchaîné avec un nouveau succès, cette fois obtenu aux dépens d’Osasuna (2-0). De quoi se rassurer huit jours seulement après l’énorme gifle reçue à Paris en Ligue des champions (3-0) et alors que se profile un derby forcément périlleux chez les voisins de l’Atlético. Un derby madrilène d’autant plus savoureux que le Real trône en tête de la Liga avec un point d’avance sur les Colchoneros.

Et face aux Diego Costa, Joao Félix et consorts, les Merengue pourront s’appuyer sur une défense retrouvée. Ou tout du moins capable d’enchaîner deux rencontres sans encaisser de but. Trois jours après avoir vu Thibault Courtois signer son premier clean-sheet depuis plus de sept mois et une rencontre face au Deportivo Alaves le 3 février dernier, Alphonse Areola a en effet fêté sa première apparition sous le maillot madrilène avec une copie parfaite.

"Ça veut dire qu'il est prêt." Zinedine Zidane

Un baptême d’autant plus réussi que le gardien tricolore, prêté par le PSG, a dû intervenir à plusieurs reprises à l’instar de ce duel remporté face à Cardona, juste avant de rentrer aux vestiaires. Zinedine Zidane ne regrettait donc pas d’avoir profité de cette réception d’Osasuna pour faire tourner jusque dans les buts et lui offrir sa première apparition. L’ancien champion du monde n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la performance de son gardien à l’issue de la rencontre.

"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui, ça c'est important pour moi. Le nombre de matches qu'il jouera, on verra. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été dynamique, a ainsi apprécié le technicien français dans des propos relayés par AS. Bien sûr qu'il a fait des beaux gestes mais il a surtout bien communiqué avec sa défense, a été dans son match du début à la fin, même quand il s'est fait un peu mal, et ça, c'est top pour tout le monde. Ça veut dire qu'il est prêt."

