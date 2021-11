Le Real Madrid a affronté le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions mercredi soir et a remporté une victoire confortable sur le score de 3-0. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, les Madrilènes réalisent de bonnes performances cette saison, alliant succès européen et en joutes nationales. Ils sont en tête de la Liga avec 30 points en 13 matches, un point d'avance sur la Real Sociedad et deux sur Séville.

Benzema a très bien joué

"Le jeu produit était bon, sérieux", a déclaré Ancelotti après le match, comme le rapporte Marca. "Nous avons montré la qualité que nous avons. Nous sommes satisfaits de nous être qualifiés, mais nous voulons finir premiers. Le coup d'Alaba ne semble pas grave. Espérons qu'il jouera dimanche. L'Italien a ensuite été interrogé sur Benzema, qui a été reconnu coupable dans une affaire de chantage très médiatisée plus tôt dans l'après-midi. "Je n'ai pas eu à parler avec lui", a-t-il répondu. "Il est calme, c'est quelque chose qui vient de loin. Il s'est concentré sur le match et l'équipe, rien d'autre. Et il a très bien joué."