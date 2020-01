Le Real a signé son premier succès de l'année à Getafe (3-0) ce samedi. Protagoniste sur l'ouverture du score des siens via un CSC du portier de Getafe David Soria, Varane a marqué en seconde période et son entraîneur a souligné l'importance que le défenseur central prend dans l'équipe du Real : «Cela fait un petit moment qu'il prend de l'importance dans l'équipe. C'est important d'avoir un autre leader quand il n'y a plus Sergio (Ramos). C'est le chemin normal de ce qu'il est en train de faire. C'est bien de le voir comme ça, et c'est bien aussi de le voir en position offensive, de le voir marquer Nous avons souffert lors de la première période, mais on a très bien travaillé ensuite.

Nous avons été une équipe, c'était le plus important. Nous avons obtenu un très bon résultat, en équipe, ensemble.», a confié le coach merengue e conférence de presse, lui qui en a profité pour tirer son chapeau à Thibaut Courtois, décisif dans les cages tout au long de la partie.

« Thibaut nous a sauvés trois fois en première mi-temps, il a été clairement décisif. C'est un joueur important dans notre équipe, et il le montre. Pas seulement ce match, mais depuis longtemps. Je suis content de sa performance, à lui de continuer sur cette lancée », a louangé ZZ.



