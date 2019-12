Zinedine Zidane (Real Madrid) et l'adaptation de Ferland Mendy

Débarqué chez les Galactiques l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais contre la somme de 50 millions d'euros, Ferland Mendy a surmonté quelque blessures pour se lancer dans le grand bain et s'acclimater à un club où tout est forcément plus grand. De passage en conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane, le coach des merengue, est revenu sur son adaptation, et lui a conseiller de progresser en Espagnol pour se faciliter la vie.

Pour Zidane, la langue est importante

« Sur le terrain, non, il n'y a plus d'adaptation à avoir là. Sur le terrain, il est déjà bien intégré, il a aujourd'hui la possibilité de jouer. Et quand il a joué, il a bien démontré sur le terrain qu'il avait sa place ici. Maintenant, pour le reste de son intégration, il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol, parce que c'est quand même important. Pour le reste ça viendra petit à petit, mais l'espagnol il en a besoin », a ainsi estimé ZZ devant les médias espagnols.