Zinedine Zidane (Real Madrid) : « Ce que mes joueurs font est impressionnant »

"Cristiano et Ramos sont fiables quand il s'agit de tirer les penaltys." C'est en ces termes élogieux que Zinedine Zidane a ouvert son point presse, rendant hommage à ses joueurs, qui viennent de s'offrir un succès qui les rapproche d'un nouveau titre en Liga. Le Real a désormais 7 unités d'avance sur le Barça, son premier poursuivant. Et le club catalan se rend à Villarreal plus tard dans la soirée.

Zidane évite la polémique sur l'arbitrage

10 - Sergio Ramos est le 1er défenseur à atteindre les 10 buts lors d'une saison de Liga depuis Mariano Pernia avec Getafe en 2005/06 (10 également). Explosion. @realmadridfra pic.twitter.com/V1LAziz45H — Optajean (@OptaJean) July 5, 2020

Mais Zizou préfère analyser la production de ses troupes, évoquant leur récente série de victoires en Championnat, avec un Sergio Ramos de nouveau décisif sur penalty. "Gagner 7 matches sur 7... Ce que font les joueurs est incroyable. Je suis très satisfait par notre solidité à l'arrière. Nous avons bien défendu à chaque fois que nous avons perdu le ballon. Nous avons manqué un peu de fluidité devant, mais on peut toujours s'améliorer". Zidane a refusé de se laisser entraîner dans les polémiques sur l'arbitrage. «Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Ramos et Raúl García.. Personne ne va nous enlever ce que nous voulons faire, c'est-à-dire travailler et essayer de gagner les matchs".