Zinedine Zidane (Real Madrid) a voté Sancho avant Vinicius pour le trophée Kopa

Lors du vote pour décerner le trophée Kopa de l’année dernière, Zinedine Zidane avait choisi son compatriote Kylian Mbappé, qui avait ensuite remporté la première édition du prix. Le choix du Français cette saison est plus enclin à la controverse. En effet, la feuille de vote de Zidane pour l'édition 2019 a été révélée par les organisateurs de France Football et le choix de l’entraîneur français peut étonner, voire choquer.

Sancho avant Vinicius

• Zinedine Zidane a voté pour le prix du footballeur de l’année U-21 de la FIFA:

✅1.Jadon Sancho

✅2.Vinicius Jr.

✅3.Joao Felix pic.twitter.com/WoqK5JPMoH



La deuxième édition du trophée Kopa, finalement été décernée à Matthijs de Ligt de la Juventus , lequel a battu Jadon Sancho du Borussia Dortmund et Joao Felix, de l'Atlético Madrid. Cependant, De Ligt ne figurait pas sur la feuille de vote de Zidane, qui a opté pour Jadon Sancho en première position, Vinicius en deuxième et Joao Felix pour compléter le podium. La décision de Zidane de choisir le jeune ailier anglais jouant au Borussia Dortmund au lieu de son propre joueur risque d’être une surprise pour les fans du Real.qui classe désormais Rodrygo plus haut dans l’ordre des joueurs prioritaires. Vinicius n’a d'ailleurs plus été titularisé depuis la défaite 1-0 à Majorque du 19 octobre dernier.